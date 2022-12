Amazon Prime Air al via: i droni stanno effettuando le prime consegne

È ormai da anni che si discute del programma Amazon Prime Air, che secondo più di qualcuno rappresenterà il futuro delle consegne. D'altronde, l'arrivo dei pacchi tramite droni potrebbe risultare una svolta non di poco conto per questo mondo.

Ebbene, come riportato da Ars Technica e The Verge, la società di Andy Jassy ha ufficialmente iniziato a consegnare pacchi in questo modo in località relative a California e Texas. Più precisamente, nel primo caso si fa riferimento a quel di Lockeford, mentre nel secondo caso a quel di College Station. Insomma, il servizio Amazon Prime Air ha ufficialmente effettuato le prime consegne.

Infatti, dopo aver ricevuto, ad agosto 2022, l'approvazione dalla Federal Aviation Administration per poter utilizzare i droni per le consegne dei pacchi, a fine anno gli utenti di Lockeford e College Station hanno potuto iscriversi al servizio e mettere alla prova il tutto. Nel caso ve lo stiate chiedendo, il massimo peso trasportabile è di 5 libbre (circa 2,2 kg): Amazon dichiara che l'85% delle spedizioni usualmente rientra in questo peso.

Una volta piazzato un ordine, l'utente riceve informazioni relative al tracking e ai tempi di consegna stimati (nell'ambito di questo test, si è fatto riferimento a una stima inferiore a un'ora). Per la consegna, il drone vola verso il luogo prescelto, scende nel cortile del cliente, si posiziona a un'altezza sicura e rilascia il pacco, tornando poi in quota. Il drone esagonale MK27-2 con sei eliche è realizzato per ridurre al minimo le onde sonore ad alta frequenza.

Va detto che per il momento si fa riferimento a una prima fase di test, in cui i droni vengono messi alla prova in comunità ristrette e tenuti d'occhio da persone in carne e ossa, che si accertano che gli algoritmi riescano effettivamente a far avvenire tutto correttamente, facendo evitare ai droni gli ostacoli. Per quanto ci possa volere ancora tempo per una più ampia diffusione, si potrebbe però dire che l'era di Amazon Prime Air è iniziata. Per maggiori dettagli sul programma, potete fare riferimento al portale ufficiale di Amazon.