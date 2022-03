Amazon Prime si arricchisce con Deliveroo Plus: consegne gratuite per 12 mesi

Importante novità per gli abbonati ad Amazon Prime: da oggi, infatti, nell’abbonamento annuale del colosso di Seattle è incluso - senza costi aggiuntivi e per un anno - il servizio Deliveroo Plus.

Come si può leggere nella pagina dedicata a Deliveroo su Amazon, è garantita la consegna gratuita dai ristoranti che aderiscono, per gli ordini superiori a 25 Euro.

Ciò che bisogna fare è registrarsi o accedere a Deliveroo e quindi collegare l’account Amazon Prime: l’applicazione chiederà di connettere i due profili per effettuare le verifiche incrociate.

Nelle faq si legge che “la tua iscrizione a Deliveroo Plus verrà automaticamente convertita in un’iscrizione Deliveroo Plus a pagamento al termine dell’offerta, a meno che tu non abbia un’iscrizione Deliveroo Plus preesistente, in questo caso questa verrà riattivata al termine dell’offerta. Potrai cancellare la tua iscrizione a Deliveroo Plus in ogni momento tramite il tuo Account su Deliveroo”, ciò vuol dire che l’abbonamento regalato da Amazon ha la validità di un anno, dopo di che si dovrà passare alla sottoscrizione a pagamento.

Per gli ordini con importo inferiore ai 25 Euro, invece, sarà necessario pagare le spese di consegna dove previsto. Amazon comunque spiega che “queste spese saranno visibili nel tuo carrello prima del checkout”. Tutti i dettagli sono disponibili anche sulla pagina ufficiale di Deliveroo.