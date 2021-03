Amazon Prime, aumento di prezzo in arrivo in Italia? Gli investimenti pesano sul bilancio

Interessante dato riportato dall'edizione di Milano Finanza in edicola quest'oggi. Secondo quanto emerso dal bilancio della holding di Lussemburgo di Jeff Bezos, infatti, nel 2020 l'e-commerce di Seattle avrebbe raddoppiato gli utili rispetto all'anno precedente, complice anche la pandemia, ma anche aumentato le perdite.

La controllata Amazon EU, a cui fanno capo le sedi di Italia, Spagna, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Svezia e Regno Unito, ha generato ricavi per 43 miliardi di Euro, in crescita del 36% rispetto al 2019.

Tuttavia, l'aspetto particolarmente interessante del rapporto è la parte relativa a Prime. A differenza di quanto avvenuto con la filiale americana, le società locali di Amazon hanno registrato nel 2020 una perdita di quasi 1,2 miliardi di Euro, a causa degli investimenti portati avanti e gli incrementi dei salari. Amazon ad esempio in Italia ha rilevato i diritti TV della Champions League, e lo stesso ha fatto anche in Germania ed in altri mercati del Vecchio Continente.

Tale rosso è cresciuto di oltre 400 milioni di Euro rispetto a quello registrato nel 2019, e secondo Milano Finanza non fa altro che confermare le ricostruzioni emerse negli ultimi mesi che vogliono Amazon pronta ad aumentare i prezzi del Prime anche in Europa, dove sono significativamente più bassi rispetto a quelli americani.

Per quanto riguarda i profitti, invece, Amazon è passato da 981 milioni a 2,2 miliardi di Euro, con un incremento del 124%: di questi circa il 12% sono realizzati a livello globale.