Amazon Prime Big Deal Days 2023: grandi sconti sui prodotti Huawei

Dopo avervi messo a conoscenza di alcuni sconti Amazon su gadget Tech low cost, vale la pena tornare a fare riferimento su queste pagine all'iniziativa Festa delle Offerte Amazon Prime (conosciuta anche come Amazon Prime Big Deal Days). Infatti, di mezzo ci sono anche diversi sconti su dispositivi Huawei.

A cosa si fa riferimento? Ebbene, nelle giornate del 10 e 11 ottobre 2023 risultano attive promozioni su una selezione di wearable del noto brand. Si parte dallo smartwatch Huawei Watch 4 in colorazione Black, che viene adesso proposto a un prezzo di 399 euro su Amazon Italia per i clienti Prime (ricordiamo d'altronde che tutte le iniziative legate a questo contesto richiedono quel tipo di abbonamento). In precedenza il costo più basso recente era stato di 449 euro.

Si passa poi allo smartwatch Huawei Watch GT 3 Pro: quest'ultimo costa ora 329,90 euro, al posto del prezzo più basso recente di 399,90 euro. Non manca inoltre uno sconto lampo su Huawei Watch GT 4, che nella giornata del 10 ottobre 2023 viene venduto a 269 euro, anziché al costo più basso recente di 318 euro. Di mezzo c'è anche Huawei Watch Fit SE, proposto adesso a 79 euro (al posto del prezzo più basso recente di 111,11 euro).

Infine, se cercate una smartband potrebbe magari farvi gola dare un'occhiata alla Huawei Band 8, dato che il costo di quest'ultima è sceso a 49 euro (anziché il prezzo più basso recente di 59 euro). Insomma, potrebbe magari farvi piacere "fare un salto" su Amazon in questi giorni.