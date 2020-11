Amazon Prime Channels, 30 giorni gratis per alcuni canali: come attivare la prova

Da qualche giorno sono disponibili in Italia gli Amazon Prime Video Channels, i nuovi canali a sottoscrizione della piattaforma video del colosso di Jeff Bezos inclusi nell’abbonamento Prime, ed è tempo di scoprire come funzionano.

Alcuni canali, come Juventus TV e StarzPlay, permettono di effettuare una prova gratuita per 30 giorni. Per attivarla basta semplicemente collegarsi alla pagina dedicata ai Prime Channels, scegliere il canale ed attivare il trial.

Infinity Selection permette di accedere ai contenuti inclusi nel catalogo per sette giorni, mentre anche Minight Factoryconsente di godere di un periodo di prova di 30 giorni, al termine dei quali si rinnoverà in automatico.

Per disabilitare il rinnovo in automatico, è necessario, sempre in Prime Video, collegarsi alle impostazioni personali e cliccare su “Canali”: qui si visualizzerà la lista e si potrà disabilitare la sottoscrizione.

E’ tempo quindi di prendere manualità con questo nuovo sistema messo su da Amazon, dal momento che secondo alcuni potrebbe essere sfruttato anche per la trasmissione di Champions League e Serie A a partire dalla prossima stagione, visto che la società di Seattle è in gioco nell’asta.

Fateci sapere se avete attivato il periodo promozionale attraverso la sezione commenti. Sarà davvero questo il futuro del calcio italiano ed europeo? Secondo molti si.