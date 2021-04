Amazon Prime continua a volare: superata quota 200 milioni di abbonati

Nell'ultima lettera agli azionisti di Amazon, il CEO dimissionario Jeff Bezos ha annunciato che durante la pandemia Amazon Prime ha riportato un aumento di 50 milioni di abbonati ed ha sfondato, a livello mondiale, quota 200 milioni.

Un risultato straordinario, legato anche ai lockdown nazionali che hanno spinto sempre più persone ad affidarsi a servizi come Amazon per effettuare la spesa e gli acquisti: alla fine del quarto trimestre del 2019 il programma di sottoscrizione del colosso degli e-commerce poteva vantare su 150 milioni di abbonati, appunto 50 milioni in meno rispetto a quelli attuali. Si tratta di una crescita del 33%, che ha guidato anche gli altri comparti di Amazon a riportare un incremento, tra cui gli utili ed i profitti.

Nel frattempo, Amazon ha continuato ad investire nel nostro paese ed ha annunciato proprio qualche giorno fa l'apertura di tre nuovi centri di distribuzione in Veneto che porteranno alla creazione di 240 nuovi posti di lavoro. Lo scorso mese di Marzo, invece, la compagnia di Seattle ha svelato il nuovo centro di distribuzione in provincia di Bergamo che darà lavoro a 900 persone, le quali saranno assunte con contratto a tempo indeterminato nel giro di tre anni.

Nella lettera agli azionisti, Bezos non fa alcun riferimento al Prime Day.