Amazon Prime Day 2018: data e primi dettagli sulla giornata di promozioni

Come ogni anno, anche nel 2018 si terrà il Prime Day, la giornata di promozioni che Amazon vuole dedicare a tutti gli iscritti al programma, scontando migliaia di articoli per un solo giorno. Oggi sono emerse le prime indicazioni a riguardo.

Per chi non lo conoscesse, il Prime Day è un giorno (e mezzo, come quest'anno) di promozioni, che si tiene annualmente in estate in tutto il mondo. Fondamentalmente, si tratta di un modo attraverso cui la compagnia di Jeff Bezos vuole ringraziare tutti gli abbonati a Prime per la fiducia accordata.

L'evento ha raggiunto una popolarità mondiale negli ultimi anni, anche grazie alla copertura capillare da parte delle maggiori testate. Il primo Prime Day, nonostante i 22 anni di attività di Amazon, si è tenuto nel 2015, in occasione del ventesimo anniversario dall'apertura del negozio online, e solo successivamente è divenuto un appuntamento fisso.

Quest'anno, a giudicare dalle indiscrezioni emerse, il Prime Day si terrà "per un giorno e mezzo" il 16 e 17 Luglio, per ben trentasei ore. Per coloro che sono impazienti, però, Amazon ha già annunciato che dalla settimana prima partiranno delle offerte su molti prodotti, ma le principali prenderanno il via solo tra quattordici giorni. Non ci resta che aspettare, quindi.