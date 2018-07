Amazon Prime Day 2018: ecco i prodotti più ordinati in Italia

Amazon, come sempre al termine del Prime Day, ha diffuso i dati relativi all'edizione del 2018 della giornata di promozioni dedicata a tutti gli iscritti al programma. In un lungo comunicato stampa diffuso qualche ora fa, il gigante di Jeff Bezos ha posto l'accento sui prodotti più venduti nel nostro paese.

Come sottolineato dalla società, rispetto ad un anno fa i clienti Prime italiani hanno avuto a disposizione più tempo per effettuare shopping, dal momento che la durata è stata estesa a 36 ore, contro le 24 ore degli anni precedenti. A ciò si è aggiunta anche l'introduzione della sezione Novità Prime Day, in cui sono stati commercializzati nuovi prodotti, in edizione limitata, solo per i clienti Prime.

Gli articoli più venduti su Amazon sono stati l'Amazon Fire TV Stick, seguito da Finish Pastigle Lavastoviglie All in 1 Max, Braun MultiGrooming Kit Rifinitore di Precisione Regolabarba 9 in 1 per lo Styling della barba e Hoover Scopa Ricaricabile 2 in 1 Freedom.

Nella zona di Milano, che è servita anche da Prime Now, i prodotti più venduti sono stati l'hamburger di Scottona - Chianina IGP di Antico Podere; il Cornetto - Classico di Algida e il Carpaccio di Fettine Sottili di Scottona Chianina IGP di Antico Podere.

E sempre parlando di Prime Now, il primo prodotto ad essere stato ordinato nel corso del Prime Day 2018, alle 12:01 del 16 Luglio, è stato il kit da barba L'Oréal Paris Men Expert Barber Club.

In Italia, comunque, gli utenti si confermano molto attenti alla bellezza. Nelle prima giornata del Prime Day, le categorie più acquistate sono state Elettronica, Casa e Giardino e Bellezza e Cura della Persona.

Ma ora veniamo ai dati più curiosi di questo Prime Day:

Nelle prime 12 ore di Prime Day, i clienti in Italia hanno ordinato su Amazon.it tanti device di archiviazione tra SSD , USB stick e micro SD , da poter contenere un selfie in alta risoluzione dell’intera popolazione di Europa e Stati Uniti.

, e , da poter contenere un selfie in alta risoluzione dell’intera popolazione di Europa e Stati Uniti. Nelle prime 12 ore di Prime Day, i clienti italiani hanno ordinato così tanti seggiolini per bambini da consentire a tutti i bambini nati in Toscana nel mese di dicembre 2017 di viaggiare in auto sicuri.

da consentire a tutti i bambini nati in Toscana nel mese di dicembre 2017 di viaggiare in auto sicuri. Durante le prime 12 ore di Prime Day i clienti in Italia hanno acquistato tante capsule di caffè da poterne offrire almeno uno a tutti gli abitanti di Milano e Venezia.

da poterne offrire almeno uno a tutti gli abitanti di Milano e Venezia. Alle ore 10:00 del 17 luglio, i clienti avevano già ordinato così tanti rasoi elettrici Braun Series 9 da poter fare la barba contemporaneamente a tutti i giocatori convocati per i Mondiali di Russia

da poter fare la barba contemporaneamente a tutti i giocatori convocati per i Mondiali di Russia Alle ore 12:00 del 17 luglio, i clienti avevano già ordinato così tante Dash PODS 3in1 (Detersivo Lavatrice) da poter lavare contemporaneamente i panni in lavatrice in tutte le famiglie di Roma.

(Detersivo Lavatrice) da poter lavare contemporaneamente i panni in lavatrice in tutte le famiglie di Roma. Alle ore 18:30 del 17 luglio, i clienti avevano già ordinato così tanti forni a Microonde Candy che messi uno sopra all’altro supererebbero l’altezza del Chrysler Building di New York.

Ovviamente soddisfatta per questi risultati la Country Manager di Amazon Italia, Mariangela Marseglia, la quale in una dichiarazione ha affermato che “Prime Day è diventato un evento dedicato allo shopping che i clienti italiani attendono ogni anno sempre più ed è per noi il momento in cui desideriamo ringraziare i nostri clienti”. “Estendendo la durata del Prime Day a un giorno e mezzo, i clienti Prime, Italia inclusa, si sono uniti per rendere il Prime Day il più grande evento mondiale di shopping di Amazon, dove anche le piccole e medie imprese hanno avuto un grande successo" ha concluso.