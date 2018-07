Amazon Prime Day 2018: Fire Stick, Kindle Paperwhite e Fire TV Tablet in offerta

Continua il nostro viaggio all'interno delle promozioni offerte da Amazon ai propri clienti in occasione del Prime Day 2018, che ha preso il via da pochi minuti e durerà fino alle 23:59 di domani, 17 Luglio. Amazon, come sempre, propone delle offerte anche sui propri prodotti.

Come spesso accaduto negli ultimi tempi, Amazon propone un'interessante offerta sulla Fire TV Stick Basic Edition, il dongle per la visualizzazione di contenuti da agganciare all'ingresso HDMI della televisione e dotato anche di telecomando per la navigazione. Il prezzo valido fino alla mezzanotte di domani è di 29,99 Euro, trenta Euro in meno rispetto ai 59,99 Euro di listino.

Sconti anche sul Paperwhite da 6 pollici, di seguito vi proponiamo le differenti configurazioni con i vari prezzi:

E-reader Kindle Paperwhite, schermo da 6" ad alta risoluzione (300 ppi) con luce integrata, Wi-Fi (Nero) - Con offerte speciali: 89,99 Euro, contro i 129,99 Euro di listino

E-reader Kindle Paperwhite, schermo da 6" ad alta risoluzione (300 ppi) con luce integrata, Wi-Fi (Nero): 99,99 Euro contro i 139,99 Euro di listino

E-reader Kindle Paperwhite 3G, schermo da 6" ad alta risoluzione (300 ppi) con luce integrata, 3G gratuito + Wi-Fi (Nero) - Con offerte speciali: 149,99 Euro, contro i 189,99 Euro di listino

E-reader Kindle Paperwhite 3G, schermo da 6" ad alta risoluzione (300 ppi) con luce integrata, 3G gratuito + Wi-Fi (Nero): 159,99 Euro, contro i 199,99 Euro di listino.

Offerta anche sul Tablet Fire 7, che nella variante da 8 gigabyte con offerte speciali è disponibile a 44,99 Euro e senza offerte speciali a 59,99 Euro. Prezzi leggermente più alti per la versione da 16 gigabyte: il modello con offerte speciali è disponibile a 54,99 Euro, e quello senza offerte speciali a 69,99 Euro.