Amazon Prime Day 2018: fotocamere mirrorless, compatte e reflex in offerta

Spazio anche per le fotocamere compatte e reflex, tra le promozioni offerte da Amazon a tutti gli utenti Prime, in vista del Prime Day che terminerà alla mezzanotte di oggi, figurano anche varie fotocamere compatte e reflex. Ne abbiamo scelte per voi alcune.

Prime Day 2018 - Fotocamere compatte e reflex

Nikon D610 Body + VR 24/120 Fotocamera Reflex Digitale, 24.3 Megapixel, LCD 3.2 Pollici, SD 8 GB Premium Lexar 300x, Nero [Nital card: 4 anni di garanzia]: 1.453,90 Euro

Nikon Coolpix A100 Fotocamera Digitale Compatta, 20.1 Megapixel, Zoom 5X, HD, Custodia in Similpelle, Nero [Nital card: 4 Anni di Garanzia]: 94,99 Euro

Panasonic Lumix DMC GH4MEG-K Fotocamera Mirrorless con Obiettivo LUMIX G VARIO, Zoom 12-60 mm/F 3.5-5.6, 16 Megapixel, Schermo Touchscreen OLED, Wi-Fi, NFC, Nero: 749 Euro

Panasonic Lumix DMC-GX8H Fotocamera Mirrorless Digitale a Obiettivo Singolo Intercambiabile, Obiettivo Lumix G Vario 14-140 mm, Nero: 849 Euro

Panasonic Lumix DMC-GX8 Fotocamera Mirrorless Digitale a Obiettivo Singolo Intercambiabile, Nero: 599 Euro

Canon EOS M3 Kit Fotocamera Mirrorless da 24 Megapixel con Obiettivo EF-M 18-55 mm STM, Versione EU, Nero: 479 Euro

Sony Alpha 6000 Fotocamera Mirrorless, Obiettivo Intercambiabile, Sensore APS-C CMOS Exmor HD da 24.3 MP, Obiettivo da 16-50 mm, Nero: 545,69 Euro

Sony Alpha 7K Fotocamera Mirrorless con Obiettivo Intercambiabile 28-70mm, Sensore CMOS Exmor Full-Frame da 24.3 MP, Nero: 799 Euro

Sony DSC-RX100M4 Fotocamera Digitale Compatta, 20.1 Megapixel, Sensore CMOS Exmor RS, Nero: 735,33 Euro

Sony Alpha 7M2 Fotocamera Mirrorless con Obiettivo 28-70mm, Nero: 1.404 Euro

Su molte delle offerte che vi abbiamo proposto in questa notizia, la disponibilità è legata al numero di unità presenti in magazzino, mentre per altre il limite è fissato alle 23:59 di questa sera, ovvero nel momento in cui terminerà il Prime Day. Il consiglio è di controllare singolarmente.