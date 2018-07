Amazon Prime Day 2018: i migliori sconti su SSD, memory card e memorie

Continua il nostro coverage nelle offerte proposte da Amazon in occasione del Prime Day 2018. In questa notizia andiamo a riportare le migliori offerte su memorie SSD, hard disk e memory proposte dal gigante di Jeff Bezos per le prossime 35 ore.

Crucial

Crucial MX500 CT2000MX500SSD1(Z) SSD Interno, 2 TB, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici: 289,99 Euro, contro i 400,99 Euro precedenti;

Crucial MX500 CT250MX500SSD1(Z) SSD Interno, 250 GB, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici: 53,99 Euro, contro i 62,20 Euro precedenti;

Crucial MX500 CT500MX500SSD1 SSD Interno, 500 GB, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici: 97,76 Euro, contro i 144,99 Euro precedenti;

Crucial MX500 CT1000MX500SSD1 SSD Interno, 1 TB, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici: 187,77 Euro, contro i 269,99 Euro precedenti;

SSD SanDisk

Sandisk SDSSDA480G SSD da 480 GB, USB 3.0, Velocità di Lettura fino a 150 MB/s: 87,99 Euro, contro i 98,30 Euro precedenti;

WD My Passport SSD Unità SSD Portatile Esterna da 2 TB: 599,99 Euro contro i 796,85 Euro precedenti;

WD My Passport SSD Unità SSD Portatile Esterna da 1 TB: 299,99 Euro contro i 403,96 Euro precedenti;

WD My Passport SSD Unità SSD Portatile Esterna da 512 GB: 149,99 Euro contro i 221,67 Euro precedenti.

Per quanto riguarda le altre memorie, segnaliamo la promozione sulla SanDisk Extreme Pro da 64 gigabyte, che può essere portata a casa a 31,99 Euro, mentre l'iXpand USB 3.0 da 128 gigabyte per iPhone ed iPad è disponibile a soli 64,99 Euro, contro i 109,99 Euro precedenti.

La lista completa delle offerte SanDisk è disponibile a questo indirizzo.