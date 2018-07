Amazon Prime Day 2018: NVIDIA Shield TV in offerta a 149 Euro

E' ufficialmente iniziato il Prime Day 2018 di Amazon, e come ampiamente preannunciato nelle scorse settimane su queste pagine, arrivano le prime offerte. Cominciamo queste 36 ore con un'interessantissima offerta proposta da NVIDIA.

Da qualche secondo, infatti, la compagnia californiana diretta da Jen-Hsun Huang ha lanciato una serie di promozioni sulla NVIDIA Shield TV.

Nella fattispecie, la versione completa di controller e telecomando può essere acquistata a 179,99 Euro, pari al 20 per cento in meno rispetto al prezzo originale.

Sconti anche sulla variante con solo telecomando, che passa dai precedenti 199 Euro agli attuali 149 Euro, pari al 25 per cento in meno rispetto al prezzo originario.

NVIDIA Shield TV rappresenta ad oggi una delle soluzioni preferite dagli utenti per lo streaming, anche grazie al supporto dell'HDR 4K, che consente di visualizzare contenuti in alta definizione direttamente sulla televisione. Il pacchetto è completato anche dal supporto alla tecnologia di ricerca Google, che consente agli utenti di controllarla direttamente con la propria voce. Il controller garantisce anche un'esperienza di gioco comoda ed immediata, grazie a GeForce Now ed il supporto alla riproduzione dei giochi per Android.

Non sappiamo però se la promozione sia disponibile fino ad esaurimento scorte oppure se sarà a tempo e quindi scadrà direttamente domani.