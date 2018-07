Amazon Prime Day 2018: le offerte di Yi, tanti prodotti in promozione

Continua il nostro viaggio all'interno delle promozioni proposte dai vari marchi su Amazon in occasione del Prime Day 2018, ormai cominciato da qualche minuto e già pronto ad entrare nel vivo. Dopo NVIDIA, di cui vi abbiamo parlato nella news precedente, adesso è la volta di Yi, il produttore di action camera e dispositivi portatili.

Il marchio, infatti, ha annunciato la lista dei prodotti che saranno disponibili in offerta fino a domani, 17 Luglio, alle ore 23:59. Di seguito vi riportiamo la lista con i relativi prezzi precedenti ed il link per acquistarlo:

Le offerte di cui vi abbiamo parlato poco sopra saranno disponibili fino a domani, il che vuol dire che non è presente alcuna limitazione di disponibilità.Si tratta, comunque, di un catalogo molto vario, attraverso cuimira ad imporsi come marchio importante in un settore in crescita.