Amazon Prime Day 2018: OnePlus 5T da 128gb disponibile a prezzo scontato

Ci siamo: è finalmente cominciato l'Amazon Prime Day 2018, e siamo già nel vivo con le prime promozioni che ci arrivano direttamente dal colosso degli e-commerce, che si protrarranno fino a domani sera alle 23:59.

Tra le promozioni che ci sono immediatamente balzate all'occhio figura quella sull'OnePlus 5T, che fino ad esaurimento scorte può essere portato a casa ad un prezzo molto vantaggioso.

Amazon, che ha firmato un accordo di distribuzione con OnePlus per la vendita di OnePlus 6, infatti, ha deciso di scontare il modello precedente del 16 per cento.

Il modello Dual SIM 4G, con memoria interna da 128 gigabyte, nella colorazione black, può essere acquistato a 469 Euro, 90 Euro in meno rispetto al prezzo originale di 559 Euro.

OnePlus 5T, per chi non lo conoscesse, include una doppia fotocamera da 20 megapixel, con quella frontale da 16 megapixel, schermo con risoluzione di 2160x1080 pixel, 8 gigabyte di RAM, batteria da 330 mAh e possibilità di sbloccarlo attraverso il riconoscimento facciale ed uno scanner per le impronte digitali.

Una promozione estremamente interessante ma attenzione: è disponibile fino ad esaurimento scorte. Nel momento in cui vi stiamo scrivendo, infatti, ne è stato richiesto il 15 per cento, ecco perchè vi esortiamo ad effettuare l'ordine nel minor tempo possibile in caso di interesse nei confronti dei prodotti.