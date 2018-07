Amazon Prime Day 2018: sconti su tablet e smartphone Samsung

Nuove promozioni direttamente dall'Amazon Prime Day 2018. Questa volta, dopo quelle su OnePlus 5T e sui prodotti Amazon, tocca ad alcuni smartphone e tablet targati Samsung, che per le prossime 35 ore possono essere acquistati a prezzo scontato

Il Galaxy Tab A da 10,1 pollici, con memoria interna da 32 gigabyte, nella versione LTE italiana, può essere acquistato a 209,99 Euro, 89,91 Euro in meno rispetto al prezzo originale di 299,90 Euro, il che si traduce in un risparmio netto del 30 per cento.

Il tablet include uno schermo da 10,1 pollici WUXGA, 2 gigabyte di RAM, 32 gigabyte di memoria interna espandibile con microSD fino a 200 gigabyte, batteria da 7300 mAh e processore octa-core. Confermato anche il supporto al 4G LTE e WiFi. Il comparto fotografico è invece composto da una lente anteriore da 2 megapixel e posteriore da 8 megapixel.

Promozioni anche sul Galaxy A8 del 2018, che è disponibile a prezzo scontato in varie colorazioni, tutte accomunate da 32 gigabyte di memoria interna. Sia la colorazione black, che quella orchid grey che gold, infatti, sono disponibili ad un prezzo scontato di 334,60 Euro, a cui bisogna aggiungere 6,99 Euro di spedizioni. Il prezzo attuale è più basso di 195,30 Euro (pari al 37 per cento) rispetto ai 529,90 Euro di listino.