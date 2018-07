Amazon Prime Day 2018: Sony Xperia XZ2 Compact, XA2 ed XZ1 Compact in offerta

Anche Sony partecipa alle 36 ore di promozioni targate Amazon, in occasione del Prime Day. Il colosso giapponese porta nel volantino ben tre smartphone, disponibili a prezzi vantaggiosi ed in varie colorazioni. Vediamo insieme quali sono.

Amazon Prime Day 2018 - Sconti smartphone Sony

Sony Xperia XZ2 Compact Smartphone, Display 5.0", 64 GB, Mono Sim, Nero [Italia]: 449 Euro, contro i 526,38 Euro precedenti

Sony Xperia XA2 Smartphone da 32 GB, Argento: 219 Euro, contro i 279,90 Euro precedenti

Sony Xperia XA2 Smartphone da 32 GB, Mono SIM, Nero: 219 Euro, contro i 276,91 Euro precedenti

Sony Xperia XZ2 Compact Smartphone, Display 5.0", 64 GB, Mono Sim, Moss Verde [Italia]: 449 Euro, contro i 599 Euro precedenti

Sony Xperia XZ1 Compact Smartphone 4,6", Octa Core, 4 GB RAM, memoria da 32 GB, Fotocamera 19 MP, Android, Nero [versione Italia]: 570,12 Euro, contro i 599 Euro precedenti

Sony Xperia XZ2 Compact Smartphone, Display 5.0", 64 GB, Mono Sim, Bianco/Argento [Italia]: 449 Euro, contro i 599 Euro precedenti

Sony Xperia XA2 Smartphone da 32 GB, Blu: 219 Euro, contro i 279,90 Euro precedenti

Sony Xperia XA2 Smartphone da 32 GB, Rosa: 280 Euro, contro i 349 Euro precedenti

Sony Xperia XZ1 Compact Smartphone 4,6", Octa Core, 4 GB RAM, memoria da 32 GB, Fotocamera 19 MP, Android, Twilight Rosa [versione Italia]: 340,01 Euro (+8,99 Euro di spedizione), contro i 599 Euro precedenti

Sony Xperia XZ1 Compact Smartphone 4,6", Octa Core, 4 GB RAM, memoria da 32 GB, Fotocamera 19 MP, Android, Argento/Bianco [versione Italia]: 279 Euro, contro i 503,21 Euro precedenti

Precisiamo che per alcune delle promozioni riportate in questa notizia, la disponibilità è limitata, mentre per altri le spedizioni non sono immediate. Consigliamo, comunque di effettuare l'ordine nel minor tempo possibile, in caso d'interesse.