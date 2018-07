Amazon Prime Day 2018: soundbar Sony e Samsung in offerta

Siamo quasi al giro di boa per l'Amazon Prime Day 2018. Le trentasei ore di promozioni termineranno infatti questa sera alle 23:59, ma nel frattempo sulla piattaforma online di Jeff Bezos continuano gli sconti e le offerte sui vari prodotti. Come sempre, anche nella giornata di oggi Everyeye vi terrà compagnia.

In questa prima news tech della giornata, ci soffermiamo sulle promozioni che Samsung mette a disposizione dei propri utenti Prime sulle soundbar targate Sony e Samsung, universalmente riconosciute tra le migliori del mercato.

Le offerte, nella fattispecie, sono tre e molto convenienti per coloro che hanno intenzione di potenziare l'impianto d'intrattenimento del proprio soggiorno:

Samsung HW-K430 Soundbar da 220 W, 2.1 Canali, Nero: 99 euro contro i 129 euro precedenti, per un risparmio netto del 48 per cento;

Sony HT-CT390 Soundbar a 2.1 Canali, S-Force Front Surround Cinematografico, Amplificatore digitale S-Master: 179 Euro, contro i 208 euro precedenti, per un risparmio netto del 46 per cento, pari a 151 euro;

Samsung HW-MS550/ZF Soundbar, Nero: 219 euro, contro i 270 euro precedenti, per un risparmio netto del 45 per cento pari a 180 Euro.

Le promozioni ad oggetto della news, saranno valide fino alle 23:59 di oggi, 17 Luglio, e non fino ad esaurimento scorte come avvenuto per altre.