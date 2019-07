Amazon Prime Day 2019 15 e 16 luglio: come non perdere nemmeno un'offerta

Manca sempre meno all'Amazon Prime Day e sul web continuano ad emergere indiscrezioni e rumor sulle offerte che proporrà il gigante di Jeff Bezos durante le 48 ore di sconti. Direttamente dalla pagina Facebook ufficiale di Amazon, arriva un importante consiglio per non perdere nemmeno un'offerta.

Il consiglio ufficiale di Amazon è di installare l'applicazione ufficiale, tramite i link presenti sulla pagina ufficiale. Il client per Android ed iOS include anche un sistema di notifiche, che può essere attivato direttamente tramite il pannello "Impostazioni", nella sezione "Notifiche".

Selezionando l'opzione "offerte che segui o in lista d'attesa", si riceverà una notifica per le offerte in arrivo, che sono presenti direttamente nella sezione dedicata del sito.

Si tratta senza dubbio di un'ottima opzione, che si affianca alle notizie che proporremo nel corso delle 48 ore di sconti su queste pagine.

L'applicazione si integra anche con Alexa e gli altoparlanti della linea Echo e consente anche di tracciare in tempo reale gli ordini. L'assistente personale è anche in grado di fornire notifiche sullo stato della spedizione.

Ricordiamo che è possibile usufruire degli sconti del Prime Day anche senza abbonamento a Prime, come ampiamente descritto qualche ora fa.

Nella giornata di ieri inoltre la stessa Amazon ha annunciato le prime offerte che saranno proposte durante i due giorni.