Amazon Prime Day luglio 2019 parte in anticipo: online le prime offerte!

In attesa del via ufficiale del 15 Luglio, è già partito su Amazon il Prime Day 2019, con una serie di offerte su tantissimi prodotti, che possono già essere acquistati a prezzo scontato.

Il Fire TV Stick, come ampiamente segnalato, può essere portato a casa al prezzo speciale di 24,99 Euro. Amazon però propone anche il 30% di sconto sui prodotti ricondizionati, che fanno parte del programma "Renewed", il quale garantisce il corretto funzionamento ed abbraccia una vasta gamma di PC, smartphone, computer, tablet e piccoli elettrodomestici per la cucina, oltre che console ed articoli per l'ufficio.

E' attiva l'offerta che consente di risparmiare il 50% sul primo ordine Dash Replenishment.

Per i membri Prime, Amazon propone fino al 20% di sconto sui prodotti d'elettronica a marchio proprietario, tra cui figurano cavi, zaini, mouse e supporti per cellulare. L'offerta sarà attiva fino al 14 Luglio alle 23:59, proprio a ridosso del via ufficiale della due giorni di promozioni.

Tra le altre offerte proposte dal gigante degli e-commerce, citiamo anche il 20% di sconto sulla cancelleria e prodotti per l'ufficio, e sugli oggetti per la casa ed il fai da te. Anche queste promozioni saranno disponibili fino al 14 Luglio, in esclusiva per gli iscritti al programma Prime.