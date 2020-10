Amazon Prime Day 2020: come riconoscere le offerte più convenienti

A quattro giorni dal via del Prime Day 2020 di Amazon, continua la nostra marcia d’avvicinamento alle 48 ore di promozioni che proporrà la società di Seattle. Quest’oggi vi spieghiamo come riconoscere le offerte più convenienti.

Onde evitare di cadere in possibili tranelli, il nostro consiglio è di utilizzare l’estensione gratuita Keepa per il vostro browser, che utilizziamo anche in redazione per segnalarvi gli sconti più interessanti che pubblichiamo quotidianamente su queste pagine.

Il funzionamento dell’add-on è molto semplice: dopo l’installazione infatti Keepa aggiungerà un grafico come quello che trovate in calce, che mostra l’andamento del prezzo nel corso del tempo, sia per gli articoli venduti direttamente dalla società di Jeff Bezos che quelli presenti sul marketplace. Si può filtrare cliccando su “Amazon”, “Nuovo” ed “Usato” per ottenere tutte le informazioni di cui avete bisogno.

Va da se che se il prezzo di un determinato prodotto è stato aumentato pochi giorni prime del Prime Day, per poi diminuirlo durante l’evento, non si tratta di uno sconto vantaggioso. Se invece si tratta di un calo vertiginoso, o del prezzo più basso mai raggiunto, l’acquisto è consigliato.

Ovviamente, poi, ci saremo noi di Everyeye a segnalarvi in diretta su queste pagine le promozioni più interessanti per permettervi di risparmiare il più possibile sui vostri acquisti.