Amazon Prime Day 2020: le possibili date ed offerte, appuntamento a Settembre?

E' ormai certo il rinvio dell'Amazon Prime Day 2020, che sarebbe dovuto andare in scena a Luglio ma che, almeno a giudicare dai rumor ed il mancato annuncio da parte dell'e-commerce, quest'anno non si terrà in estate a causa del Coronavirus. Sulla base delle indiscrezioni trapelate, sul web si iniziano a fare le prime ipotesi.

Quando si terrà il Prime Day 2020?

Spifferi di corridoio di qualche mese fa avevano ipotizzato il 13 Luglio 2020 come data del Prime Day 2020, anche sulla base delle decisioni degli scorsi anni di Amazon. L'emergenza sanitaria però ha bloccato tutto e secondo il Wall Street Journal la compagnia americana avrebbe intenzione di proporlo a Settembre.

Dal momento che Amazon è solita tenere l'evento a metà mese, la data maggiormente indiziata sembra essere quella del 14 Settembre 2020. Lo scorso anno il Prime Day è durato 48 ore ed è iniziato di lunedì mattina, per concludersi il martedì sera. Qualora il negozio dovesse confermare il trend, le date eleggibili sono il 7, 14, 21 o 28 Settembre 2020.

L'annuncio ufficiale, a giudicare da quanto riportato da AndroidCentral, potrebbe arrivare solo a fine Agosto. Svanite quindi le speranze di poter cerchiare la data già a giugno, bisognerà attendere un pò.

Che offerte proporrà Amazon durante il Prime Day?

Come sempre, il Prime Day permetterà agli utenti di godere di tantissime offerte su diverse categorie di prodotti, tra cui elettronica, informatica ma anche moda ed accessori per la casa.

E' altamente probabile anche la presenza di sconti sui dispositivi Amazon come Fire TV Stick, gli Echo e le telecamere di sorveglianza. Non mancheranno all'appello anche videogiochi ed accessori da gaming, ovviamente.