Amazon Prime Day 2020: un poster potrebbe aver svelato la data

Nonostante le numerose offerte proposte ogni giorno da Amazon, come quella sulle AirPods 2 di oggi, ancora non si conosce la data del Prime Day 2020, le giornate che il colosso di Jeff Bezos è solito dedicare agli iscritti al programma prime. Tuttavia, oggi arriva un'indicazione.

E' trapelato infatti del materiale promozionale di Braun, in cui il popolare produttore di accessori afferma che "a metà ottobre, Braun prenderà parte all'Amazon Prime Day" e lascia presagire una gamma di promozioni su tanti prodotti della propria gamma.

Da Amazon al momento non sono arrivate conferme o smentite a riguardo, ma qualora il Prime Day 2020 dovesse tenersi a metà Ottobre, l'annuncio potrebbe essere davvero molto vicino.

Non è la prima volta che si parla di Ottobre come mese dell'iniziativa promozionale: in precedenza molti avevano ipotizzato Settembre, ma come abbiamo avuto modo di vedere non si è concretizzato nulla. Sembra essere anche scemato il rumor che voleva Amazon pronta ad unire Black Friday e Prime Day a novembre, in quanto non avrebbe alcun senso e toglierebbe tutta la "magia" ad entrambi gli appuntamenti, che sono da qualche anno i più attesi della stagione.

Storicamente, il Prime Day si è tenuto in piena estate, ma quest'anno la pandemia di Coronavirus ha cambiato le carte in tavola.