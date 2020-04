Amazon Prime Day 2020 potrebbe essere rinviato per via del Coronavirus

L'Amazon Prime Day è ormai diventato un evento atteso in tutto il mondo. Infatti, l'iconica "giornata degli sconti" ha fatto vendere all'azienda di Jeff Bezos, solamente lo scorso anno, qualcosa come 175 milioni di prodotti. Tuttavia, nel 2020 potrebbe essere più complesso raggiungere quel risultato.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, quest'anno l'Amazon Prime Day, che nel 2019 si è tenuto tra il 15 e il 16 giugno, potrebbe essere spostato verso agosto 2020, in modo da far "passare" questa situazione. D'altronde, il Coronavirus ha creato diversi "grattacapi" anche ad Amazon, dato che ha dovuto applicare diverse restrizioni alle consegne.

Se vi state chiedendo da dove arriva l'indiscrezione, dovete sapere che Reuters, fonte che solitamente si rivela affidabile per questo tipo di accadimenti, afferma di essere entrata in possesso di una nota interna di Amazon, in cui si farebbe riferimento ai metodi per gestire la situazione attuale. In realtà, si parla di "almeno agosto 2020", quindi il rinvio potrebbe essere di mesi e non settimane.

In ogni caso, ci teniamo a ribadire che, per il momento, quelle riportate sono solamente indiscrezioni, dato che Amazon non ha commentato quanto "fatto trapelare" da Reuters. Staremo a vedere, ma quest'anno non sembra proprio essere un anno facile, nemmeno per quanto riguarda l'e-commerce.