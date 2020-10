Amazon Prime Day 2020, super offerta finale su Samsung Galaxy Note 20

Dopo aver scontato quattro televisori sotto i 200 euro, Amazon Italia "torna alla carica" scontando uno smartphone piuttosto recente, ovvero Samsung Galaxy Note 20. L'azienda di Jeff Bezos ha lanciato un'offerta finale in grado di superare di molto i prezzi proposti da molti altri store online.

Più precisamente, Amazon ha fatto scendere il prezzo del dispositivo a 749 euro. In precedenza lo smartphone era stato scontato a 820,59 euro, ma il prezzo consigliato sarebbe pari a 979 euro. In parole povere, stiamo parlando di un possibile risparmio di 230 euro. Un'offerta niente male, se consideriamo che si tratta di uno smartphone annunciato a inizio agosto 2020. La variante coinvolta è quella 4G con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, mentre le colorazioni disponibili a questo prezo sono quelle Mystic Bronze, Mystic Gray e Mystic Green.

I più attenti tra di voi si ricorderanno che questo modello era stato scontato da Unieuro giusto qualche giorno fa. Tuttavia, in quel caso il prezzo era fissato a 799 euro. Essenzialmente, ora Amazon ha "rilanciato" di ulteriori 50 euro, rendendo lo smartphone ancora più conveniente. Molto interessante notare come il costo di Samsung Galaxy Note 20 sia sceso di centinaia di euro in relativamente poche settimane.

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, sembra proprio che l'offerta di Amazon sia quella più valida. Per il resto, se avete bisogno di ulteriori informazioni sul prodotto, dovete sapere che abbiamo pubblicato, giusto qualche giorno fa, la nostra recensione di Samsung Galaxy Note 20 (noi abbiamo provato la variante 5G, ma l'unica differenza è lo standard in termini di connettività).