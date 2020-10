Amazon Prime Day 2020, le ultime ore: ci sono 4 TV sotto i 200 euro!

L'edizione 2020 dell'Amazon Prime Day si sta ufficialmente per concludere. Infatti, mancano poche ore alla chiusura delle serrande virtuali. Dopo aver analizzato i prodotti più venduti del primo giorno, è giunta l'ora di passare alle migliori offerte dello "sprint finale". Tra queste, ci sono 4 televisori a meno di 200 euro.

In particolare, Amazon ha effettuato delle promozioni che coinvolgono diversi brand, ovvero Samsung, Sharp, TCL e Hisense, puntando quindi su quattro differenti modelli, uno per azienda. Di seguito elenchiamo i televisori coinvolti.

Samsung T4000 32" HD Wi-Fi 2020 : 159,99 euro (al posto di 184,99 euro, risparmio del 14%, ovvero 25 euro);

: 159,99 euro (al posto di 184,99 euro, risparmio del 14%, ovvero 25 euro); Sharp Aquos LC-32CB5E 32" HD Ready LED TV 2020 : 129,99 euro (in precedenza costava 184,99 euro, risparmio pari a 55 euro);

: 129,99 euro (in precedenza costava 184,99 euro, risparmio pari a 55 euro); TCL 32ES561 Android TV 1080p Google Assistant : 179,99 euro (al posto di 199,99 euro, risparmio del 10%, ovvero 20 euro);

: 179,99 euro (al posto di 199,99 euro, risparmio del 10%, ovvero 20 euro); Hisense 32AE5000F TV LED HD 32" Esclusiva Amazon 2020: 149,99 euro (in precedenza 219 euro, risparmio del 32%, ovvero 69,01 euro).

Insomma, la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos ha proposto degli sconti interessanti su quattro modelli di televisori, tutti venduti sotto i 200 euro. Potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando, senza troppe pretese, un nuovo televisore.

In ogni caso, vi ricordiamo che queste promozioni rimarranno attive per tempo limitato. Inoltre, dato che rientrano nel Prime Day, è necessario disporre di un abbonamento attivo ad Amazon Prime per usufruirne.