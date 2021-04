Amazon Prime Day 2021, la data svelata da un dipendente? Ecco quando potrebbe iniziare

A poche settimane dalla pubblicazione delle ultime indiscrezioni sull'Amazon Prime Day 2021, quest'oggi sono emerse nuove informazioni sulla giornata di sconti dedicate agli abbonati al Prime. A quanto pare un presunto screenshot interno di Amazon avrebbe confermato le date.

Il Prime Day 2021 infatti dovrebbe andare in scena il 12 e 13 Luglio. Lo screenshot è stato pubblicato su Kiplinger da un utente che afferma di essere un dipendente Amazon, ma al momento non sono arrivate nè conferme, tanto meno smentite, ma questo nuovo rapporto va controtendenza rispetto a quanto affermato in precedenza. Secondo le voci di corridoio trapelate nelle passate settimane, infatti, Amazon potrebbe anticipare la 48 ore di sconti a giugno.

Lo scorso anno il Prime Day si è tenuto in ritardo a causa della pandemia di Coronavirus, che aveva spinto Amazon a bloccare gli ordini sui prodotti non di prima necessità.

Quest'anno però con la situazione in miglioramento, il Prime Day 2021 dovrebbe tenersi come di consueto in estate. Attendiamo ovviamente le comunicazioni di rito da parte del colosso di Seattle, e nel frattempo vi invitiamo a restare su queste pagine per tutte le informazioni del caso.

Qualora il Prime Day dovesse tenersi realmente il 12 e 13 Luglio, l'annuncio ufficiale non arriverà prima di giugno.