Amazon Prime Day 2021: dieci sconti su SSD esterni da non perdere

Continua il Prime Day e continuiamo a segnalare le promozioni più interessanti sui prodotti proposti dalla società di Seattle. In giornata odierna segnaliamo una serie di sconti degni di nota sugli SSD esterni, da utilizzare per i vostri PC o altri dispositivi.

Sconti SSD esterni Amazon Prime Day 2021

SanDisk Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità di Lettura Fino a 1.050 MB/s e di Scrittura Fino a 1.000 MB/s, Resistente e Impermeabile (IP55), 1 TB: 139,99 Euro

WD_BLACK P10 Game Drive 5 TB, HDD Portatile per Accesso in Mobilità alla tua Libreria di Giochi, Compatibile con Console o PC: 114,99 Euro

Samsung Memorie T5 da 1 TB, USB 3.1 Gen 2, SSD Esterno Portatile, Nero (MU-PA1T0B): 104,49 Euro

Samsung Memorie T7 MU-PC500H SSD Esterno Portatile da 500 GB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Blu: 70,99 Euro

Crucial CT1000X8SSD9 X8 1TB Portable SSD, Fino a 1050MB/s, USB 3.2, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C, USB-A: 119,99 Euro

SanDisk Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità di Lettura Fino a 1.050 MB/s e di Scrittura Fino a 1.000 MB/s, Resistente e Impermeabile (IP55), 2 TB: 254,99 Euro

WD 1TB My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Grigio: 124,99 Euro

SanDisk Extreme PRO SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità di Lettura e Scrittura Fino a 2.000 MB/s, Resistente e Impermeabile (IP55), 2 TB: 339,99 Euro

SanDisk SSD Portatile, Velocità di Lettura Fino a 520 MB/s, 2 TB: 199,99 Euro

WD_BLACK P10 Game Drive 4 TB, HDD Portatile per Accesso in Mobilità alla Tua Libreria di Giochi, Compatibile con Console o PC: 117,99 Euro

Come avvenuto anche in altre circostanze, ed in generale per tutte le offerte del Prime Day 2021, anche queste promozioni saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, martedì 22 Giugno 2021, in esclusiva per i clienti Prime.