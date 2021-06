Amazon Prime Day 2021 è già iniziato: oltre il 50% di sconto sugli Echo

Il Prime Day 2021 prenderà il via alla mezzanotte di domani 21 Giugno 2021, ma intanto il colosso di Seattle ha già pubblicato sulle proprie pagine alcune offerte molto interessanti sugli smart speaker della gamma Echo, su cui è possibile risparmiare oltre il 50% rispetto ai prezzi di listino.

Sconti Amazon Echo Amazon Prime Day 2021

Echo Dot (4ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa - Antracite: 24,99 Euro (59,99 Euro)

Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con integrazione Alexa - Tessuto antracite: 19,99 Euro (49,99 Euro)

Echo Show 8 (1ª generazione, modello 2019) | Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa | Antracite: 64,99 Euro (109,99 Euro)

Echo Show 5 (1ª generazione, modello 2019) | Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa | Antracite: 39,99 Euro (89,99 Euro)

Echo Auto - Porta Alexa in auto con te: 34,99 Euro (59,99 Euro)

Nuovo Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP | Antracite: 84,99 Euro (129,99 Euro)

Nuovo Echo (4ª generazione), versione internazionale - Audio di alta qualità, hub per la Casa Intelligente e Alexa - Antracite: 69,99 Euro (99,99 Euro)

Echo (4ª generazione), Bianco ghiaccio + TP-Link Tapo Lampadina Connessa (E27), compatibile con Alexa: 69,99 Euro (99,99 Euro)

Le promozioni in questione saranno disponibili fino alle 23:59 di martedì 22 Giugno 2021, ovvero il giorno in cui terminerà ufficialmente il Prime Day. Ovviamente, sono accessibili in esclusiva da coloro che posseggono un abbonamento Prime attivo, come tutte quelle che saranno proposte anche nel corso dei prossimi due giorni.