Amazon Prime Day 2021: una pioggia di sconti su monitor da gaming LG, MSI, Samsung ed ASUS

Continuiamo a segnalare offerte in occasione del Prime Day 2021. La società di Seattle, in giornata odierna, permette di portare a casa a prezzo ridotto tantissimi monitor da gaming a marchi LG, MSI, Samsung ed ASUS, su cui è possibile risparmiare delle ottime somme di denaro rispetto ai costi di listino.

Sconti Amazon su monitor da gaming

MSI Optix G241 Monitor Gaming 24", Display 16:9 FHD (1920x1080), Frequenza 144Hz, Tempo di risposta 1ms, Pannello IPS, AMD FreeSync, Night Vision, Frameless: 199 Euro

ASUS TUF Gaming VG27AQ HDR Gaming Monitor 27" WQHD (2560x1440), IPS, 165Hz, ELMB Sync G-SYNC Compatibile, Adaptive-sync, 1ms (MPRT), HDR10: 399 Euro

AOC Gaming C27G2ZE - Monitor curvo FHD da 27", 240 Hz, 0,5 ms, FreeSync Premium (1920 x 1080, HDMI, DisplayPort), colore: Nero/Rosso: 239,90 Euro

BenQ EW3270U Monitor PC per Intrattenimento Video, HDR (UHD), Risoluzione 4K HDR, VA, 95% DCI-P3, Brightness Intelligence Sensore, HDMI 2.0, DP 1.2, USB-C, DisplayPort, 32 Pollici: 349 Euro

Samsung C24RG52 Odyssey Monitor LC24RG52FQRXEN Curvo da 24", Pannello VA, Full HD 1.920 x 1.080, 144Hz, 4 ms, Freesync, 2 HDMI, 1 Display Port, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free Mode: 168,49 Euro

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3, F27G33, Flat da 27 Pollici, 1920x1080 (Full HD), Pannello VA, 144 Hz, 1 ms, Freesync Premium, 1 HDMI, 1 Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Nero: 209,90 Euro

LG 27GN800 UltraGear Monitor PC Gaming 27" QuadHD IPS 1ms HDR 10, 2560x1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium 144Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Porta AUX, Flicker Safe, Nero: 259,99 Euro

Ricordiamo, anche in questo caso, che le offerte del Prime Day sono disponibili in esclusiva per i clienti Prime e scadranno alle 23:59 di domani, martedì 22 Giugno 2021.

Tra le altre promozioni proposte da Amazon in occasione del Prime Day 2021, troviamo anche un'offerta su una serie di prodotti Warehouse.