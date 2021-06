Amazon Prime Day 2021, ecco i prodotti più venduti in Italia

L'edizione 2021 dell'Amazon Prime Day si è rivelata la migliore di sempre per le piccole e medie imprese sugli store Amazon di tutto il mondo. Ad affermarlo è la stessa società di Jeff Bezos, che tra l'altro ha diffuso anche delle informazioni interessanti relative ai prodotti più venduti.

In particolare, mediante un comunicato stampa, Amazon ha reso note le tendenze e le migliori offerte Paese per Paese relative alle giornate del 21 e 22 giugno 2021. In parole povere, il colosso dell'e-commerce ha svelato quali sono stati i prodotti più venduti nel corso dell'evento relativo ai "grandi sconti".

Per quel che riguarda l'Italia, sembrano aver attirato particolarmente l'attenzione degli utenti le promozioni legate a Borbone Respresso capsule caffè, "Omino Bianco" detersivo lavatrice e Oral-B CrossAction testine per spazzolino elettrico con tecnologia CleanMaximiser. Insomma, niente smartphone per il nostro Paese. Da notare, invece, come in Spagna e Portogallo risulti molto popolare Redmi Note 9T 5G. In Germania e Austria gli utenti hanno invece puntato su Samsung Galaxy Tab A7, il tablet per tutta la famiglia. In Australia a quanto pare sono stati venduti molti controller DualSense per PlayStation 5.

I prodotti più venduti in tutto il mondo durante il Prime Day 2021? Ci sono Robot Roomba 692 Robot Vacuum, Keurig K-Slim Coffee Maker, le vitamine gommose all'aceto di sidro di mele di Goli Nutrition e Crest 3D White Professional Effects Whitestrips.

Analizzando, invece, solamente i prodotti made in Italy, tra i più acquistati troviamo Nuvo' 72% Bava di Lumaca Crema Viso Antirughe biologica certificata con Acido Ialuronico Olio di Vinaccioli Aloe, VOVEES Artemis Crema Viso Antirughe Idratante Bio con Acido Ialuronico Puro per Giorno e Notte e Sedia Telami.

Per quel che riguarda le categorie più acquistate a livello globale, troviamo utensili, bellezza, nutrizione, prodotti per l'infanzia, elettronica (inclusi i dispositivi Amazon), abbigliamento e prodotti per la casa.

Per il resto, nel comunicato stampa si legge che: "I clienti hanno speso oltre 1,9 miliardi di dollari su più di 70 milioni di prodotti provenienti da piccole e medie imprese durante il periodo promozionale. [...] La Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa è stato il dispositivo più popolare durante il Prime Day. [...] I clienti hanno acquistato più Fire TV 4K durante Prime Day di quest'anno che in qualsiasi altro Prime Day passato. [...] I clienti hanno acquistato un numero record di Fire TV, da marchi come Toshiba e Insignia, durante il Prime Day e le due settimane precedenti l'evento di quest'anno. [...] I clienti hanno acquistato centinaia di migliaia di tablet Amazon Fire e tablet Fire Kids, inclusi il nuovo tablet Fire HD 10, il tablet Fire HD 8 e il tablet Fire HD 8 Kids".