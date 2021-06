Amazon Prime Day 2021: tutti gli sconti su tablet, Chromebook e PC Lenovo

In occasione del Prime Day 2021 abbiamo già discusso di moltissime offerte disponibili su Amazon, tra cui anche 3 TV DVB-T2 sotto i 200 Euro, ma ora è il momento di vedere alcuni tablet Android, Chromebook e computer portatili firmati Lenovo in promozione fino a questa sera, quando gli sconti finiranno.

Sconti Amazon su tablet e PC Lenovo

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) Tablet - Display 10.3" Full HD (Processore MediaTek Helio P22T, Storage 64GB Espandibile fino ad 1TB, RAM 4GB, WiFi+Bluetooth, 2 Speaker, Android Pie) Grigio: 169 Euro

(2nd Gen) Tablet - Display 10.3" Full HD (Processore MediaTek Helio P22T, Storage 64GB Espandibile fino ad 1TB, RAM 4GB, WiFi+Bluetooth, 2 Speaker, Android Pie) Grigio: 169 Euro Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) Tablet - Display 10.1" HD (Processore MediaTek Helio P22T, Storage 64 GB Espandibile fino ad 1 TB, RAM 4 GB, WIFI+Bluetooth 5.0, 4G LTE, 2 Speaker, Android 10) - Iron Grey: 159 Euro

(2nd Gen) Tablet - Display 10.1" HD (Processore MediaTek Helio P22T, Storage 64 GB Espandibile fino ad 1 TB, RAM 4 GB, WIFI+Bluetooth 5.0, 4G LTE, 2 Speaker, Android 10) - Iron Grey: 159 Euro Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) Tablet - Display 10.3" FullHD (Processore MediaTek Helio P22T, Storage 128GB Espandibile fino ad 1TB, RAM 4GB, WiFi+Bluetooth, 4G LTE, 2 Speaker, Android Pie) Grigio: 202,34 Euro

(2nd Gen) Tablet - Display 10.3" FullHD (Processore MediaTek Helio P22T, Storage 128GB Espandibile fino ad 1TB, RAM 4GB, WiFi+Bluetooth, 4G LTE, 2 Speaker, Android Pie) Grigio: 202,34 Euro Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2-in-1 - Display 10.1'' Full HD (Processore MediaTek P60T, Storage 64GB, RAM 4GB, Wi-Fi+Bluetooth, ChromeOS) Lenovo Keyboard, Blu Ghiaccio/Grigio Ferro [CB]: 235,59 Euro

- Display 10.1'' Full HD (Processore MediaTek P60T, Storage 64GB, RAM 4GB, Wi-Fi+Bluetooth, ChromeOS) Lenovo Keyboard, Blu Ghiaccio/Grigio Ferro [CB]: 235,59 Euro Lenovo IdeaPad 5 Notebook , Display 14" FullHD IPS, Processore AMD Ryzen 5 4500U, 256 GB SSD, RAM 8 GB, Fingerprint, Windows 10, Platinum Grey: 549 Euro

, Display 14" FullHD IPS, Processore AMD Ryzen 5 4500U, 256 GB SSD, RAM 8 GB, Fingerprint, Windows 10, Platinum Grey: 549 Euro Lenovo IdeaPad 3 Notebook - Display 15.6" Full HD TN (Processore Intel Core i5-1035G1, 512 GB SSD, RAM 8 GB, Fingerprint, Windows 10) - Abyss Blue: 566,20 Euro

- Display 15.6" Full HD TN (Processore Intel Core i5-1035G1, 512 GB SSD, RAM 8 GB, Fingerprint, Windows 10) - Abyss Blue: 566,20 Euro Lenovo IdeaPad 3 Notebook - Display 15.6" Full HD TN (Processore AMD Ryzen 7 3700U, 512 GB SSD, RAM 8 GB, Fingerprint, Windows 10) - Abyss Blue: 629 Euro

- Display 15.6" Full HD TN (Processore AMD Ryzen 7 3700U, 512 GB SSD, RAM 8 GB, Fingerprint, Windows 10) - Abyss Blue: 629 Euro Lenovo AIO 3 IdeaCentre All in One 3, Display 21.5" Full HD, Processore AMD Athlon Silver 3050U, 256 GB SSD, RAM 8 GB, DVD±RW, Windows 10, Tastiera e Mouse USB, Business Black: 439 Euro

La vendita e spedizione dei qui citati prodotti sono offerti da Amazon stessa, con consegna senza costi aggiuntivi e anche in un solo giorno. In tutti i casi è inoltre disponibile l’acquisto e pagamento a rate al check-out secondo il piano CreditLine di Cofidis e ricordiamo, infine, che le offerte in questione saranno disponibili solamente fino alle 23:59 di oggi, 22 giugno 2021. Ci sentiamo dunque di consigliarvi di completare l’acquisto il prima possibile se uno di questi dispositivi dovesse risultare di vostro interesse.

Segnaliamo inoltre la disponibilità di diversi SSD esterni in sconto, sempre in occasione del Prime Day 2021.