Amazon Prime Day 2021: super sconto sulla Fire TV Stick 4K

Mentre continuano le offerte sugli Amazon Echo in occasione del Prime Day 2021, la due giorni di offerte del colosso di Seattle è ufficialmente iniziata ed alla lista degli sconti sui dispositivi Amazon si aggiunge anche la Fire TV Ultra HD 4K, che viene proposta ad un prezzo molto interessante.

Di seguito l'offerta:

Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione | Lettore multimediale: 32,99 Euro (59,99 Euro)

Il risparmio quindi è del 45% rispetto al prezzo di listino, con possibilità di effettuare il pagamento Amazon a rate in cinque mesi da 6,60 Euro al mese. La consegna è garantita entro mercoledì 23 Giugno 2021 per coloro che effettuano l'ordine nelle prossime 10 ore e 19 minuti.

Ovviamente, l'offerta è disponibile esclusivamente per coloro che dispongono di un abbonamento Prime, in linea con il Prime Day 2021. È anche possibile collegare il dispositivo all'account Amazon per semplificare la configurazione al momento dell'arrivo del prodotto a casa.

Amazon Fire TV Stick supporta i principali servizi di streaming, tra cui Netflix, Disney+, Now, YouTube, Mediaset Play Infinity, DAZN e RaiPlay ed in questa versione con supporto 4K consente di accedere alla loro programmazione alla massima risoluzione disponibile, dove compatibile ovviamente. La promozione terminerà alle 23:59 di domani.