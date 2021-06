Amazon Prime Day 2021: tornano gli sconti sugli Echo Dot, Echo ed Echo Show

Proseguono le offerte anticipate del Prime Day 2021 di Amazon. Il colosso di Seattle ha già dato il via agli sconti sui prodotti Echo. Nello specifico, quest'oggi ci soffermiamo

Sconti Amazon Prime Day 2021

Echo Dot (4ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa - Antracite: 39,99 Euro (59,99 Euro)

- Altoparlante intelligente con Alexa - Antracite: 39,99 Euro (59,99 Euro) Echo (4ª generazione) , Antracite + Philips Hue White Lampadina: 79,99 Euro (99,99 Euro)

, Antracite + Philips Hue White Lampadina: 79,99 Euro (99,99 Euro) Echo Show 8 (1ª generazione, modello 2019) | Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa: 109,99 Euro (129,99 Euro)

Amazon garantisce anche il pagamento in cinque rate mensili su tutti e tre i modelli: su Echo Dot di quarta generazione è possibile godere di cinque rate mensili Amazon da 8 Euro al mese, e la consegna è prevista entro domani se si effettua l'ordine entro 9 ore e 15 minuti. Per quanto riguarda l'Echo con la lampadina Philips Hue White, invece, il pagamento a rate in cinque mensilità è da 16 Euro al mese, ma la consegna è garantita entro giovedì 10 Giugno.

Infine, per l'Echo Show 8 di prima generazione, il pagamento rateale è in cinque rate da 22 Euro e la consegna è garantita entro domani, mercoledì 9 Giugno 2021.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle offerte, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.