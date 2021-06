Amazon Prime Day 2021 ufficiale, svelate la date: non manca molto!

Amazon Prime Day è sicuramente uno degli eventi più attesi per coloro che sono soliti tenere d'occhio i prezzi offerti dal noto e-commerce. Si tratta infatti di giornate di sconti, che ogni anno attirano l'attenzione di parecchie persone. Ebbene, ora sappiamo quando si terrà l'edizione 2021.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e TechCrunch, la società di Jeff Bezos ha ufficializzato il fatto che l'evento Amazon Prime Day prenderà il via il 21 giugno 2021, continuando poi ovviamente fino al 22 giugno 2022. La data è stata svelata mediante l'assistente vocale Amazon Alexa, come preannunciato qualche ora fa.

Quest'anno le indiscrezioni relative alla data della due giorni di offerte si sono susseguite per lungo tempo, visto che il periodo è atipico e che lo scorso anno l'evento si era tenuto in ritardo (ovvero 13 e 14 ottobre). Il 2021 invece per certi versi "anticiperà" le solite date. Per chi non lo sapesse, giusto per farvi un esempio, nel 2019 le date scelte da Amazon erano il 15 e il 16 luglio.

Insomma, non manca molto all'edizione 2021 dell'Amazon Prime Day e ovviamente c'è grande attesa per scoprire quali saranno gli sconti proposti dal colosso di Seattle. Non mancheremo chiaramente di seguire quanto proposto dalla società di Jeff Bezos, segnalando le offerte più valide tramite l'apposita scheda.