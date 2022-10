Amazon Prime Day 2022: 42% di sconto su un TV LG OLED da 65'

Poco dopo aver riportato lo sconto sull'EVGA GeForce RTX 3090, torniamo a spulciare il catalogo di Amazon che in occasione di questo Prime Day 2022 di Ottobre propone una serie di offerte molto interessanti anche sui TV.

Nella fattispecie, ecco il prezzo:

LG OLED65C24LA Smart TV 4K 65", TV OLED evo Serie C2, Processore α9 Gen 5, Brightness Booster, Dolby Vision Precision Detail, 4 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi [Classe di efficienza energetica G]: 1.729 Euro (2.999 Euro)

E' anche disponibile il pagamento in dodici rate mensili, da 144,09 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero. La consegna, senza costi aggiuntivi, è prevista per martedì 18 Ottobre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 22 ore ed 1 minuto dal momento in cui stiamo scrivendo.

L'offerta è accessibile esclusivamente da coloro che sono provvisti di un abbonamento Prime, e beneficia di tutti i vantaggi classici del programma di sottoscrizione. Lo sconto è accessibile fino alle 23:59 di domani 12 Ottobre 2022.

Come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine, in occasione del Prime Day 2022 Amazon propone una pioggia di sconti sui TV: ad essere interessati sono anche altri modelli a marchio Samsung ed LG basati sulle tecnologie QLED ed OLED.