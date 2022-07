Amazon Prime Day 2022: AMD annuncia sconti sulle schede grafiche e laptop

L’Amazon Prime Day 2022 è lontano meno di 24 ore, e continuano ad arrivare annunci da parte delle società che prenderanno parte alle 48 ore di sconti. Tra queste figurerà anche AMD.

Con un comunicato stampa, AMD ha annunciato che in occasione dell’Amazon Prime Day 2022 i gamer potranno approfittare di alcuni sconti sulle schede grafiche AMD Radeon RX 6000 Series e su PC desktop e laptop basati sulle stesse GPU. Grazie a ciò i gamer potranno approfittare dei bundle Radeon Raise the Game e Radeon Raise the Game: Fully Loaded. Con un valore aggiuntivo di 180 dollari, i gamer potranno avere fino a un massimo di 3 titoli gratuiti, con il loro acquisto.

AMD evidenzia anche le specifiche delle sue schede grafiche AMD Radeon RX 6000 Series, tra cui figura la tecnologia FidelityFX Super Resolution 2.0, la Radeon Super Resolution e l’AMD Smart access Memory Technology che, come osservato direttamente da AMD, permette di “ottenere performance più elevate quando si abbinano le schede grafiche AMD Radeon RX 6000 Series a processori desktop AMD Ryzen selezionati e le schede madri AMD 500-series, fornendo alle CPU l’accesso all’intera memoria GDDR6 ad alta velocità della GPU”.

Ovviamente riporteremo su queste pagine le migliori offerte.