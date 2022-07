Amazon Prime Day 2022: in arrivo sconti fino al 40% sui prodotti TP-Link

Con l’avvicinarsi del Prime Day 2022, sono tante le aziende che stanno comunicando la partecipazione alle 48 ore di sconti targati Amazon. Quest’oggi TP-Link ha annunciato che da domani 12 Luglio 2022 al 13 Luglio 2022 proporrà 48 ore di sconti sui propri prodotti, con picchi fino al 40%.

Ad essere protagonisti saranno i dispositivi per la connettività domestica, per agevolare lo smart working e rendere la casa casa ancora più smart. ILe offerte partiranno dal 20% ed arriveranno al 40%.

Tra i primi sconti segnalati figura quello sul router Archer AX53, dotato dello standard WiFi 6 AX3000 e sviluppato per portare la copertura al massimo della potenza in vari scenari. Per chi parte in vacanza invece sarà proposta una promozione sull’Hotspot 4G+ Cat11MR7650, con batteria da 3000mAh che supporta fino a 32 dispositivi connessi.

In offerta troveremo anche il Deco X20-DSL, l’unità mesh dotata di porta DSL e profilo 35b. Fronte smart home invece TP-Link spiega che la protagonista assoluta sarà la linea Tapo con fotocamere di sorveglianza, strisce LED, lampadine ed altro.

Tutte le promozioni saranno disponibili direttamente sul brand store di TP-Link su Amazon. Chiaramente, riporteremo su queste pagine le offerte più interessanti, insieme a quelle provenienti da altri brand che prenderanno parte agli sconti.