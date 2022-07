Amazon Prime Day 2022: buoni in regalo, promozioni ed offerte da sfruttare

Ci siamo: manca sempre meno all’Amazon Prime Day del 2022, e come fatto anche negli anni passati quando mancano pochi giorni al via ufficiale delle promozioni siamo qui per fare il punto su quali sono gli sconti più interessanti ed i buoni da sfruttare.

Anche durante il Prime Day 2022 sarà possibile godere dell’offerta che dà diritto a7 Euro di sconto immediato Amazon, scegliendo semplicemente al momento dell'acquisto uno dei punti di ritiro sparsi sul territorio italiano. Attenzione però: è necessario che l'importo dell'ordine sia di almeno 20 Euro.

Disponibile fino al 30 Settembre 2022, e quindi perfettamente compatibile anche con la 48 ore di sconti, il buono sconto da 6 Euro in regalo da Amazon: vi basterà in questo caso ricaricare l’account Amazon con almeno 60 Euro (magari da utilizzarli proprio durante la 48 ore di offerte) ed il colosso di Seattle accrediterà 6 Euro di buono sconto, da utilizzare fino al 29 Dicembre 2022. Quindi potenzialmente anche in occasione del Black Friday.

Tra le offerte di contorno, segnaliamo anche la promozione che permette di ottenere degli sconti sui Prime Channels di Amazon: su queste pagine abbiamo indicato quali sono quelli che partecipano alla promozione.

Infine, segnaliamo anche che è possibile ottenere 90 giorni gratuiti di Amazon Prime.