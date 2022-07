Amazon Prime Day 2022: cinque modelli di robot aspirapolvere in offerta

E' molto ricca l'offerta di robot aspirapolvere che in occasione del Prime Day 2022 possono essere acquistati a prezzi ridotti. Il colosso di Seattle infatti propone tantissimi sconti su un'ampia gamma di modelli, con vari prezzi e fasce di mercato. Ne abbiamo scelti cinque per voi.

Sconti robot aspirapolvere Amazon Prime Day 2022

Bissell SpinWave Robot Due In Uno, Aspira E Lava, 2931N, Bianco: 243,78 Euro (449,99 Euro)

iRobot Roomba 692 Robot Aspirapolvere con Connessione Wi-Fi, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Sistema di Pulizia ad Alte Prestazioni con Dirt Detect, Smart Home e Controllo con App, Grigio Scuro: 179,99 Euro (243,38 Euro)

ECOVACS DEEBOT X1+ Robot aspirapolvere con funzione mopping e stazione di aspirazione automatica (3.2L), 5000pa, evitazione ostacoli 3D&mappatura, design Jacob Jansen, batt.5200mAh, assistenza vocale: 799,99 Euro (1099 Euro)

Ariete 2718 Xclean Robot Aspirapolvere, Partenza Ritardata, Filtro HEPA, Autonomia 1.5 h, 65 dB, diametro: 30 cm, Capacità 300 ml, 25W, Nero: 109,99 Euro (180 Euro)

Rowenta RR7267 X-Plorer Serie 40 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspira e Lava in una Passata, Autonomia 2 Ore 30 Min, 3 Modalità di Pulizia, Compatibile con Assistenti Vocali, Spazzola Animal Care: 199,98 Euro (359,99 Euro)

La consegna è prevista a stretto giro di orologio, ed ovviamente le promozioni saranno attive fino alle 23:59 di oggi, 13 Luglio 2022. Come riportato anche per altre offerte di questo tipo, gli sconti del Prime Day sono disponibili in esclusiva per gli iscritti Prime.