Amazon Prime Day 2022 in dirittura d'arrivo: offerta del 56% su Logitech StreamCam

Nelle ultime ore dell'iniziativa Prime Day di ottobre 2022 non c'è solamente l'offerta Amazon su eero Pro 6, dato che non manca anche una promozione importante su Logitech StreamCam.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il dispositivo viene ora proposto a un costo di 71,99 euro su Amazon Italia. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, precedentemente il costo del prodotto ammontava a 164,99 euro, dunque si fa riferimento a un possibile risparmio del 56%. Non serve effettuare chissà quale calcolo per comprendere che lo sconto è pari a 93 euro.

Per quel che riguarda il prodotto in sé, quest'ultimo rappresenta una webcam 1080p a 60fps che strizza l'occhio agli streamer, in quanto descritta come indirizzata verso coloro che sono soliti effettuare dirette su piattaforme come Twitch e YouTube. Non mancano Facial Tracking, Autofocus e connessione USB-C. C'è inoltre la possibilità di registrare video verticali.

L'offerta potrebbe insomma risultare interessante per un certo tipo di utente, anche se chiaramente il tutto risulterà disponibile per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Si fa infatti riferimento a un'occasione relativa all'iniziativa Prime Day di ottobre 2022, legata alle giornate dell'11 e 12 ottobre 2022.

Per il resto, se siete "in ritardo" e volete approfondire le altre promozioni disponibili in questo contesto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alle nostre indicazioni sulle migliori offerte del Prime Day di Amazon, nonché approfondire magari il canale Telegram delle offerte di Everyeye.