Amazon Prime Day 2022: Echo Show 5 e citofono Ring a 100 Euro in meno con questo bundle

Continua il Prime Day targato Amazon: dopo avervi parlato delle ultime offerte di Anycubic per clienti Amazon Prime, scopriamo oggi un'altra interessantissima offerta sul videocitofono Ring e su Echo Show 5 di seconda generazione, che vi permette di portarvi a casa i due dispositivi ad un prezzo davvero stracciato.

Recandovi sulla pagina Amazon di Ring Doorbell, infatti, potrete acquistare il dispositivo a soli 39,99 Euro nella configurazione di base. Già così si tratterebbe di un'ottima offerta, poiché il campanello smart viene solitamente venduto a 59,99 Euro su Amazon. In altre parole, acquistando il device (e ammesso che siate clienti Prime) risparmierete 20 Euro tondi tondi sul dispositivo, ovvero il 33% del suo prezzo di vendita originale.

Non è però finita qui: scorrendo nella pagina del device noterete infatti che è possibile abbinare Ring Doorbell a un Echo Show 5 di seconda generazione (modello 2021) in modo completamente gratuito. In altre parole, al prezzo di 39,99 Euro potrete portarvi a casa sia il campanello elettronico che il display intelligente di Amazon.

Al momento, il bundle è disponibile con Echo Show 5 in tre colorazioni diverse, ovvero Antracite, Blu e Bianco. In tutti e tre i casi, il prezzo originale di vendita è di 144,98 Euro, perciò il risparmio garantito dall'acquisto dei due device in coppia è pari a ben 104,99 Euro, ovvero il 72% del costo dei due prodotti qualora fossero acquistati separatamente senza usufruire dell'offerta.

A dieci euro in più, ovvero a 49,99 Euro, potete invece comprare il bundle dotato di alimentatore plug-in per Ring Doorbell, oppure, sempre allo stesso prezzo, potete decidere di sostituire Echo 5 con Chime di Amazon, che vi permetterà di riprodurre i suoni catturati dal videocitofono direttamente in casa. In quest'ultimo caso, però, il risparmio è di "soli" 35,99 Euro, pari al 37% del prezzo dei due dispositivi comprati separatamente l'uno dall'altro.