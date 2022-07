Amazon Prime Day 2022, ultimo giro: 43% su sistema audio Sony all in one

Al netto delle offerte del Prime Day 2022 su prodotti Xiaomi, le ultime ore del periodo promozionale più "caldo" per Amazon vedono la presenza di uno sconto importante su un sistema audio all in one di Sony.

Più precisamente, il modello Sony MHC-V02 viene adesso proposto a un prezzo pari a 130,14 euro su Amazon Italia. Dalla versione nostrana del portale ufficiale della società di Andy Jassy apprendiamo che in precedenza il costo del prodotto ammontava a 230 euro, dunque c'è un possibile risparmio del 43%. In parole povere, lo sconto è pari a 99,86 euro.

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, dunque non si passa per rivenditori, ma ricordatevi che l'Amazon Prime Day si conclude il 13 luglio 2022, dunque si tratta proprio dell'ultimo giro per poter usufruire della promozione, dato che in seguito alla pubblicazione di questa notizia ci saranno solamente poche ore di Prime Day.

In ogni caso, il sistema audio all in one coinvolto, che vi consigliamo di approfondire mediante il portale ufficiale di Sony se siete interessati, viene proposto a prezzi più elevati dagli altri principali store online. Per intenderci, il costo del prodotto è pari a 131,99 euro da MediaWorld, nonché a 169,99 euro da Unieuro. Insomma, l'ultima offerta tech del Prime Day 2022 che trattiamo su queste pagine potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.