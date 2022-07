Amazon Prime Day 2022 è già iniziato: maxi offerte targate Arlo

L’Amazon Prime Day 2022 è vicino, ma su Amazon sono già disponibili le varie offerte come "antipasto" di ciò che ci aspetta il prossimo 12 e 13 Luglio 2022. Arlo già da qualche giorno propone una serie di sconti molto interessanti sui kit comprensivi di tre o più telecamere di sorveglianza.

Di seguito, nello specifico, gli sconti:

Arlo Pro4 Spotlight ,Sistema di Videosorveglianza WiFi con 3 Telecamere fili da esterno 2K HDR, Sensori movimento, Visione notturna a colori, con 90 giorni di prova gratuita di Arlo Secure, Bianco: 389 Euro (649,99 Euro)

,Sistema di Videosorveglianza WiFi con 3 Telecamere fili da esterno 2K HDR, Sensori movimento, Visione notturna a colori, con 90 giorni di prova gratuita di Arlo Secure, Bianco: 389 Euro (649,99 Euro) Arlo Pro4 Spotlight Sistema Di Videosorveglianza WiFi Con 4 Telecamere Fili Da Esterno 2K HDR, 7.84 x 5.2 x 8.9 cm: 479,99 Euro (799,99 Euro)

Per entrambe la disponibilità è immediata, con consegna garantita già per lunedì 11 Luglio 2022. Non è possibile effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili targate Amazon, mentre tramite la scheda prodotto è possibile aggiungere la protezione extra per 2 anni a 14,49 Euro o 3 anni a 20,59 Euro. Chiaramente, i prodotti beneficiano di tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.

Le promozioni saranno disponibili fino al 10 Luglio 2022, e probabilmente il 12 saranno sostituite da quelle vere e proprio del Prime Day.