Amazon Prime Day 2022, last minute: sconti fino al 40% su prodotti Xiaomi, c'è Mi Band 6

Non ci sono solamente televisori di Xiaomi in offerta nel Prime Day 2022 di Amazon. In questo contesto, infatti, rientrano anche sconti fino al 40% su altri prodotti di Xiaomi, da smartband a smartphone, passando per luci smart, scope elettriche e robot aspirapolvere.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, cinque tra i dispositivi del popolare brand attualmente in offerta su Amazon Italia sono quelli presenti di seguito.

5 prodotti Xiaomi in offerta fino al 40% in meno per l'Amazon Prime Day 2022

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 : 149,99 euro (al posto di 229,99 euro, sconto del 35%);

: 149,99 euro (al posto di 229,99 euro, sconto del 35%); Xiaomi 11 Lite 5G NE : 239,90 euro (anziché 399,90 euro, risparmio del 40% );

: 239,90 euro (anziché 399,90 euro, ); Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P : 229,99 euro (al posto di 349,99 euro, sconto del 34%);

: 229,99 euro (al posto di 349,99 euro, sconto del 34%); Xiaomi Mi Motion-Activated Night Light 2 Bluetooth : 14,99 euro (anziché 19,99 euro, risparmio del 25%);

: 14,99 euro (anziché 19,99 euro, risparmio del 25%); Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC: 39,99 euro (al posto di 54,99 euro, sconto del 27%).

Ricordiamo che l'Amazon Prime Day 2022 si avvia ormai alla conclusione, in quanto il 13 luglio 2022 è l'ultimo "giorno utile" per usufruire delle promozioni. Questo significa che le offerte indicate scadranno poche ore dopo la pubblicazione di questa notizia, quindi potrebbe interessarvi darci un'occhiata il prima possibile.

Al netto delle offerte last minute del Prime Day 2022, vi ricordiamo che potete tenere monitorate le promozioni disponibili, non solamente durante il Prime Day ma anche in altri periodi, mediante il canale Telegram delle offerte di Everyeye. In alternativa, potreste voler dare un'occhiata alla pagina di Everyeye relativa alle offerte Tech.