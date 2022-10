Amazon Prime Day 2022: le migliori offerte su cuffie da gaming, fino 50% in meno

Oltre agli sconti sulle cuffie Sony di fascia alta per audiofili, nel contesto dell’Amazon Prime Day 2022 troviamo anche ottime offerte su cuffie da gaming di vari marchi, da Logitech a SteelSeries. Vediamo i migliori modelli ora disponibili con tagli fino al 50% sul listino.

Sconti su cuffie da gaming dell’Amazon Prime Day 2022

Razer Kraken X Cuffie Da Gioco Leggere per PC, Mac, Xbox One, PS4 e Switch con Imbottitura Fascia Per la Testa, Audio Surround 7.1, Nero: 33,99 euro

SteelSeries Arctis 3 Console - Cuffie stereo da gioco cablate per PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, VR, Android e iOS – Nero: 39,49 euro

Razer Barracuda X - Cuffia wireless, Nero: 64,49 euro

- Cuffia wireless, Nero: 64,49 euro Logitech G PRO X Cuffia Gaming Cablata con Microfono Blue VO!CE, DTS Headphone:X 7.1 e Driver PRO-G da 50 mm, 7.1 Surround Pensato per Esport Gaming, per PC/PS/Xbox/Nintendo Switch, Nero: 69,99 euro

Logitech G635 Cuffie Gaming RGB Cablate, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: X 2.0, Drivers Pro-G da 50 mm, Jack ‎Audio USB e 3,5 mm, Microfono Flip-to-Mute, PC/Mac/Xbox One/Switch ‎PS4/Nintendo – Nero: 77,99 euro

Cuffie Gaming RGB Cablate, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: X 2.0, Drivers Pro-G da 50 mm, Jack ‎Audio USB e 3,5 mm, Microfono Flip-to-Mute, PC/Mac/Xbox One/Switch ‎PS4/Nintendo – Nero: 77,99 euro HyperX Cuffie da gioco wireless Cloud II per PC, Xbox Series X|S, Xbox One, batteria a lunga durata fino a 30 ore, suono surround 7.1, microfono rimovibile con cancellazione del rumore, nero/rosso: 109,99 euro

Tutte queste cuffie sono vendute e spedite da Amazon con consegna anche in un singolo giorno. Il pagamento è sempre da effettuare in unica soluzione, eccetto per le HyperX Cloud II il cui prezzo si assesta sopra i 100 euro. Segnaliamo dunque che non tutti questi modelli sono venduti al prezzo più basso di sempre. Pertanto, con Keepa alla mano prestate attenzione allo storico dei prezzi in caso di interesse.

Vi rimandiamo, in chiusura, alle migliori offerte del Prime Day 2022.