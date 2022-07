Amazon Prime Day 2022, via alle offerte Amazon Warehouse: ecco dove trovarle

Come abbiamo avuto modo di raccontare nella giornata di ieri, alla mezzanotte sono partiti gli sconti Amazon Warehouse del Prime Day 2022, e visto che la disponibilità è limitata e potrebbe cambiare rapidamente, vi spieghiamo dove trovare le promozioni.

L'ampia selezione di prodotti scontati, che include anche dispositivi come iPhone, TV, PC e legati al mondo dell'elettronica di consumo ed informatica, può essere consultata direttamente tramite la pagina degli sconti di Amazon Warehouse.

I prodotti resi dagli utenti, denominati da Amazon "resi di qualità" in quanto sono verificati direttamente dal colosso di Seattle, saranno disponibili a prezzo ridotto fino alle 23:59 del 13 Luglio 2022, vale a dire l'ultimo giorno di Prime Day.

Tuttavia, da oggi 8 Luglio 2022 alle 23:59 dell'11 Luglio 2022 lo sconto sarà pari al 10%, mentre per il 12 e 13 Luglio si raddoppierà al 20%. La riduzione si applica direttamente nel carrello al momento del check-out, motivo per cui consigliamo di provare a fare un ordine. Di seguito la procedura per godere dello sconto:

Aggiungi al carrello 1 articolo dei prodotti qui sotto utilizzando il pulsante Aggiungi al carrello o seleziona Visualizza opzioni per variazioni di prodotto specifiche. Quando hai finito di fare acquisti, seleziona Vai al carrello. L'offerta verrà applicata automaticamente al momento del pagamento, se idonea.

Nelle condizioni dell'offerta Amazon sottolinea anche che lo sconto del 10 e 20% per il Prime Day non è cumulabile con altre promozioni.