Amazon Prime Day 2022 al rush finale: le migliori offerte sui TV Samsung ed LG

Ultimi minuti dell'Amazon Prime Day 2022, e come sempre siamo a qui a fare il punto sulle offerte da non lasciarsi sfuggire prima della scadenza delle promozioni. Questa volta ci soffermiamo sui TV: sono davvero tanti i modelli di televisori in promozione quest'oggi: protagonisti sono i modelli Samsung ed LG QNED.

Di seguito, nel dettaglio, le offerte:

Samsung TV The Frame QE43LS03AAUXZT , Smart TV 43" Serie LS03A, QLED 4K UHD, Alexa integrato, 2021, DVB-T2, Cornice personalizzabile [Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica G]: 399 Euro (999 Euro)

Samsung TV UE65AU9079UXZT , Smart TV 65" Serie AU9000, Modello AU9079, Crystal UHD 4K, Alexa integrato, Nero, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon][Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica G]: 579 euro (1199 Euro)

Samsung TV UE55AU9079UXZT , Smart TV 55" Serie AU9000, Modello AU9079, Crystal UHD 4K, Alexa integrato, Nero, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon][Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica G]: 439 Euro (499 Euro)

LG 55QNED816QA Smart TV 4K 55", TV QNED Serie 81 2022, Processore α7 Gen 5, AI Picture & Sound Pro, 2 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 949 Euro (1199 Euro)

Ricordiamo che le promozioni del Prime Day 2022 sono disponibili in esclusiva per gli iscritti al programma Prime, fino alle 23:59 di oggi 13 Luglio 2022. Sono quindi davvero gli ultimi minuti per approfittarne.