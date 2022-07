Amazon Prime Day 2022: sconti fino al 61% su 10 TV Xiaomi, Nokia e non solo

Signore e signori, il Prime Day 2022 di Amazon è qui. Ci sono dunque miriadi di promozioni tech a vostra disposizione sul noto portale e-commerce: tra queste, attirano l'attenzione degli sconti consistenti su 10 televisori.

Più precisamente, alcuni modelli di Smart TV Xiaomi, Samsung, Sharp, LG, Hisense e Nokia sono finiti al centro di offerte che fanno scendere i prezzi fino al 61% in meno. Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore, dato che sono coinvolte diverse fasce di prezzo. Di seguito approfondiamo i modelli che rientrano negli sconti dell'Amazon Prime Day 2022.

10 televisori in sconto fino al 61% per il Prime Day 2022 di Amazon: ci sono Xiaomi e Nokia

Ricordiamo in ogni caso che l'Amazon Prime Day 2022 rimarrà attivo nelle giornate del 12 e 13 luglio 2022. Questo significa che c'è un lasso di tempo limitato per poter usufruire delle promozioni, nonché che la situazione è in costante evoluzione. Se volete rimanere aggiornati in merito alle offerte disponibili, potrebbe interessarvi entrare nel canale Telegram delle offerte di Everyeye, nonché magari approfondire la pagina di Everyeye dedicata alle offerte Tech.