Amazon Prime Day 2022: sconti su iPhone, Apple Watch e prodotti Apple

Continuano le offerte dell'Amazon Prime Day 2022, che come noto scadranno alle 23:59 di oggi 12 Ottobre 2022. Tra i protagonisti segnaliamo tantissimi prodotti a marchio Apple, tra cui iPhone, Apple Watch ma anche accessori che possono essere acquistati a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino. Vediamo di cosa si tratta.

Di seguito gli sconti:

Apple iPhone 12 mini (256GB) - bianco: 718,20 Euro

- bianco: 718,20 Euro Apple Watch SE (GPS) Cassa 44 mm in alluminio color argento con Cinturino Sport blu abisso - Regular: 239 Euro

in alluminio color argento con Cinturino Sport blu abisso - Regular: 239 Euro Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) Cassa 45 mm in acciaio inossidabile color grafite con Cinturino Sport blu abisso - Regular: 669 Euro

in acciaio inossidabile color grafite con Cinturino Sport blu abisso - Regular: 669 Euro Apple Custodia MagSafe in Silicone (per iPhone 13) - Scorza di Limone: 34,99 Euro

in Silicone (per iPhone 13) - Scorza di Limone: 34,99 Euro Apple Custodia in pelle (per iPhone 13) - Glicine: 39,99 Euro

Apple Custodia MagSafe in silicone (per iPhone 13 Pro) - Rosa Pomelo: 34,99 Euro

in silicone (per iPhone 13 Pro) - Rosa Pomelo: 34,99 Euro Apple Custodia MagSafe in silicone (per iPhone 13 Pro Max) - Rosa Pomelo: 34,99 Euro

Le promozioni saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 12 Ottobre 2022, in esclusiva per gli iscritti al programma Prime di Amazon.

Ovviamente, i prodotto beneficiano di tutti i vantaggi classici previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.

