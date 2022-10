Amazon Prime Day 2022, sconti sulle Sony WH-1000XM4 e 1000XM5

Se avete acquistato a prezzo scontato i Galaxy Z Fold4 e ZFlip4, e siete alla ricerca di un paio di cuffie senza fili, l'Amazon Prime Day 2022 arriva in vostro soccorso con uno sconto molto interessante sulle Sony WH-1000XM4 e 1000XM5.

Di seguito i dettagli delle promozioni:

Sony WH-1000XM4 - Cuffie Wireless con Noise Cancelling - Batteria fino a 30 ore - Ricarica rapida (10 min. per 5 ore di riproduzione) - Multipoint - Alexa Built-in, Google Assistant, Siri - Nero: 229,89 Euro (380 Euro)

Sony WH-1000XM5 Cuffie Wireless con Noise Cancelling - Batteria fino a 30 ore - Ricarica rapida (3 min. per 3 ore di riproduzione) - Multipoint - Con Alexa e Google Assistant - Argento: 327,60 Euro (419 Euro)

Le offerte sono disponibili in esclusiva per gli iscritti al programma Prime di Amazon, e beneficia di tutti i vantaggi classici della sottoscrizione del colosso di Seattle. Non è disponibile il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon, a tasso zero ed interessi zero, mentre la consegna è garantita a stretto giro di orologio, già nella giornata di domani 12 Ottobre 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Le promozioni scadranno domani, 12 Ottobre 2022, alle ore 23:59. Non sono indicate restrizioni sulla disponibilità.